Trainingsbetrieb aufgenommen

Bürstadt/Hofheim. Nach Ablauf der Sommerferien beginnt in dieser Woche für die Handballer der HSG Ried wieder der Trainingsbetrieb in den Sporthallen. In den kommenden Wochen wird dort intensiv von der Männermannschaft und der C-Jugend trainiert, denn schon in drei Wochen beginnt die neue Saison.

Durch die Schließung der kreiseigenen Hallen in den Sommerferien sehen sich die beiden HSG-Teams eindeutig im Nachteil gegenüber den umliegenden Vereinen, die während der Ferien durchweg in vereinseigenen Hallen trainieren konnten. „Diesen Nachteil müssen die beiden Mannschaften nun erst einmal aufholen“, macht HSG-Vorstandsmitglied Gerhard Barthel unmissverständlich deutlich.

Neue Spieler gesucht

Für die von Michael Firnes trainierte männliche C-Jugend werden noch neue Spieler gesucht, um den bestehenden Kader zu ergänzen. Jungen der Jahrgänge 2008 bis 2011 sind jederzeit gern im Training gesehen, das dienstags von 18 bis 19.30 Uhr in der EKS-Sporthalle in Bürstadt sowie donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle Bobstadt angeboten wird.

Die kleinsten Handballer der HSG Ried, die Minis, beginnen dann am Donnerstag, 8. September, um 17 Uhr in der Bobstädter Sporthalle ebenfalls wieder mit dem Training. Hier werden Kinder im Alter von vier bis neun Jahren spielerisch an den Handballsport herangeführt. Im Vordergrund stehen erst einmal Spaß und Spiel. Die Trainer Daniel Ofenloch und Andre Pfeffel, beide Spieler der ersten Mannschaft, setzen auf Spiel- und Trainingsformen, die dem Können der Kinder angepasst sind und ihrem Spiel- und Bewegungsdrang gerecht werden. Fairness und Teamgeist spielen ebenso eine Rolle wie vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen, die das Selbstvertrauen stärken, die Persönlichkeit entwickeln. Körperbeherrschung und Koordination bilden weitere wichtige Bausteine des wöchentlichen Trainings.

Neben dem regelmäßigen Training sollen die Kleinsten auch an den vom Verband offerierten Mini-spielfesten teilnehmen. Dabei steht das Spielerlebnis vor dem Spielergebnis. Gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, frei und kreativ, ohne taktische Zwänge und starre Konzepte. Jeder kann mitmachen und deshalb suchen die Trainer auch noch nach Kindern, die in dieser Altersklasse gerne mitwirken wollen. Anmeldungen für eine der Trainingsgruppen können ab sofort über handball@tvbuerstadt erfolgen oder direkt an den Trainingstagen in den Sporthallen. Sollten sich genügend Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012 und 2013 melden, kann eventuell im nächsten Jahr wieder eine E-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen. Diese Aufgabe wollen die Verantwortlichen der HSG Ried Handball und die beiden Trainer ab September jede Woche angehen und hoffen auf zahlreiche neue kleine Sportler. fh