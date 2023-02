Tanz, Gesang und jede Menge Spaß

Riedrode. Zur 45. Kampagne seit Bestehen des Vereins lud der Bürstädter Fastnachtsclub (BFC) alle Narren in das Bürgerhaus in Riedrode ein. Nachdem der Verein eine Woche zuvor mit der 27. Bürstädter Frauenfastnacht die Saalfastnacht eröffnet hatte, wurde nun die Sitzungsparty zur fünften Jahreszeit unter dem Motto „Alpenglühn“ gefeiert. Zusätzlich wurde das 44-jährige Bestehen mit einem Zuschlag von „Eins“ nachgeholt.

Mit einem prunkvollen Einzugsmarsch der Moderatorin Eva-Maria Hofer mit Garde und Prinzenpaar samt Gefolge wurde die bunt-kostümierte Narrenschar ausgiebig begrüßt und auf einen tollen Abend mit närrischem Programm eingeschworen. Als Erstes durfte die Mini-Garde ihren Tanz vorführen. Gekonnt wirbelten die kleinen Tänzerinnen und Tänzer unterstützt durch den Beifall des Publikums über die Bühne.

Nachwuchs glänzt auf der Bühne

Ein weiterer Nachwuchsfastnachter durfte sich dann in der Bütt beweisen, Noah Rieger. In seiner Rede betrachtete er den Lebensstil seiner Oma aus der Sichtweise eines heutigen Jungen. Alles, was den heutigen Lifestyle so ausmacht, hatte sie nicht. Kreuzworträtsel noch durch Nachdenken zu lösen – wofür gibt es das Internet, wunderte er sich.

Die beiden Funkenmariechen Lara Brückmann und Emma Parenth fegten in ihrer Choreografie in glitzernden Kostümen über die Bühne und glänzten mit Synchronität, Eleganz und Leichtigkeit. Drei alte Weiber, eigentlich das Symbol der Bürstädter Frauenfastnacht, kamen dann auf die Bühne und begeisterten das Publikum als erste Mitglieder im Deutschen Schnapsdrossel Verein. Mit Unterstützung durch das Publikum wurde der alte Klassiker „Marmor, Stein und Eisen bricht“ mit etlichen passenden Requisiten vertont und anschaulich auf der Bühne dargestellt.

Ganz schön „kühl“ war die Mini- Showtanzgruppe mit ihrem Tanz voller Schneezauber. In Blau und Weiß gehüllt tippelten die Kleinsten des Vereines über die Bühne und erweckten den Wunsch nach Schnee zum Leben.

Das letzte Mal auf der Bühne war sie noch die kleine Leo, doch mittlerweile hat sich der Bühnenprofi mit Fernseherfahrung zum Teenager gewandelt, der von seinem ersten Abend mit sturmfreier Bude erzählte. Ausufernde Grillfeste im Wohnzimmer, auffallende Partygäste und natürlich kommen die Eltern nachts nach Hause. Aber der Ärger war nicht ganz so groß, als die Oma den Vater erinnerte, wie sein erster sturmfreier Abend verlief. Tänzerische Höchstleistung konnte man beim nächsten Auftritt sehen. Die große Garde der Diamond Chicks Boys and Girls zeigten ihren Gardetanz, der in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erhielt, da die Tänzer erstmals bei einem Turnier antreten. Unter tosendem Beifall war die Zugabe beschlossene Sache.

Nach einer wohlverdienten Pause konnten sich die Sitzungspartygäste an der Bar mit gekühlten Getränken versorgen und Kraft tanken für die zweite Halbzeit. Diese eröffneten das Riedroder Männerballett, die Fireboys. Als Cowboys und Indianer lieferten sie sich eine wilde Verfolgungsjagd auf der Bühne mit Marterpfahl und wilder Hüpfeinlage zum Finale. So wild und lustig war der wilde Westen schon lange nicht mehr.

Darauf folgte Fastnachtsurgestein und allseits bekannter Redner Lui Schweikert in seiner Rolle als Brandschutzbeauftragter. Souverän und mit einer noch nie da gewesenen Autorität unterwies er die anwesenden Feiernden mit seinen eindeutigen Hinweisen zum Verhalten im Ernstfall. Auch ließ er es sich nicht nehmen, dem Publikum mit seinem schier unendlichen Repertoire an Reimen und Witzen den Abend mit einer Zugabe zu versüßen.

Was nun folgte, war eine bühnenfüllende Darbietung der Proseccos, die als Herde im Kuhkostüm die Bühne füllten. Zu fetziger Musik wurde alles geschüttelt, was das Kostüm hergab. Das begeisterte Publikum spendete ordentlich Applaus, und anfeuernde „Muh“-Rufe schallten durch den Saal. Auf die Frage, wie Frau zu einem solchen Kuhkörper komme, kam prompt die Antwort – alles nur heiße Luft. Eine spontane Eingebung war die Mutter des Gedankens, ein BFC-Playback-Trio auf die Bühne zu bringen. Bei ihrem erfolgreichen Bühnendebüt brachten Kira Andres, Lara Brückmann und Caro Ries die Alm tatsächlich zum Glühen. Auf Tischen und Bänken wurden allseits bekannte und geliebte Melodien mit dem Publikum abgefeiert.

Männerballett rockt

Dann wurde es rockig. In fetzigen Klamotten zeigte das Männerballett des BFC, dass sie das Rocken nicht verlernt haben. Jung und Alt gaben gemeinsam Vollgas zu bekannten Rockklassikern. Dem Aufruf , dass es an der Bar doch am schönsten sei, kamen alle Gäste auch eifrig nach.

Anke Petri-Rieger war dann als Engel unterwegs zur Bühne. Himmlisch komisch und mit geflügelten Worten brachte sie den Saal zum Lachen. So erzählte sie Geschichten, wie so manch treuer Gläubige dann doch den Weg in die Hölle nehmen musste und es zu einigen Verwechslungen kam.

Zum Abschluss gehörte die Bühne dann der Showtanzgruppe Diamond Chicks Boys and Girls, die den Saal getreu dem Kampagnenmotto auf eine Apres-Ski-Party mitnahm. Bei den bekannten Hits von den Skipisten hielt es keinen mehr auf den Stühlen. Dies war dann auch der Auftakt für das Finale, bei dem alle Aktiven auf die Bühne kamen, um sich gemeinsam zu bedanken. Und so begann eine lange Nacht voller Alpenglühn.

Dass ein solches Vereinsleben auch einer großen Anzahl treuer und lieber Mitglieder Bedarf, ist eine großartige Sache. Gerade auch, da man über die vergangenen Jahre die Ehrung der Mitglieder nicht in einem solchen Rahmen abhalten konnte, wie man es gerne gewollt hätte.

So gab es dann auch erstmal Ehrungen für 44 Jahre Vereinszugehörigkeit, worauf man besonders stolz war, da diese Mitglieder bereits seit der Vereinsgründung dabei sind. Ebenfalls geehrt wurde für närrische elf, 22 und 33 Jahre, welche über den Abend verteilt in dieser schönen Runde für ihre Unterstützung des Vereines auf die Bühne gebeten wurden. red