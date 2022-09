Shoppen für den Herbst

Biblis. Die Herbstkollektion findet am Mittwoch, 5. Oktober, im DRK-Zentrum Biblis, Kirchstraße 14, beim Secondhand Modestübchen statt. Neuwertige Kleidungsstücke für Schwangere, Babys, Kinder und Erwachsene in sämtlichen Größen warten auf eine zweite Chance. Das spare Ressourcen und entlaste den Geldbeutel. Dank der vielen Kleiderspenden sind die Regale gut gefüllt. Es stehen noch freie Termine zwischen 15.30 und 16.30 Uhr zur Verfügung. Einfach unter der 06245/9 68 43 29 (Teamtelefon) einen Termin vereinbaren. Neukunden können einen Extra-Termin buchen, bei dem man das Sortiment kennenlernen kann.

Das Secondhand-Modestübchen hat an folgenden Tagen von 14 bis 17 Uhr mit Terminreservierung geöffnet (falls es keine Einschränkungen wegen Corona gibt): Am Mittwoch, 9. November, am Mittwoch, 7. Dezember. Unter der Telefonnummer 06245/9 68 43 29 (Teamtelefon) muss ein Termin beim Secondhand-Modestübchen vereinbart werden. red