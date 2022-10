Schwerer Unfall auf der B 44

Bobstadt. Ein 70 Jahre alter Mann aus dem Kreis Bergstraße hat sich am Freitag bei einem Unfall gegen 23.30 Uhr auf der B 44 in Höhe des Bobstädter Bahnübergangs schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei kam er mit seinem Transporter ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Transporter hat sich laut den Einsatzkräften mehrfach überschlagen, rutschte die Böschung hinunter und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer war in Richtung Bürstadt unterwegs, als er in Höhe des Bobstädter Bahnübergangs die Kontrolle über den Kleintransporter verlor. Nach Angaben der Feuerwehr wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und von Rettungsdienst sowie Notarzt versorgt. Sie brachten ihn ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen, so die Polizei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren leuchteten die Einsatzstelle aus, streuten Betriebsstoffe ab und sammelten das Inventar ein, das über das Feld verstreut lag. Laut den Einsatzkräften blieb die B 44 über mehrere Stunden voll gesperrt. cos