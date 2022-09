Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Großbaustelle am Bobstädter Bahnübergang

Am Bobstädter Bahnübergang laufen die Arbeiten für die neue Bahnunterführung.Im Januar soll es mit der Anbindung an die B44 weitergehen. Damit verändert sich die Anbindung des Gewerbegebiets in Bobstadt grundlegend.