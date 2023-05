Saisonbeginn der Leichtathleten

Bürstadt. Bei der 46. Auflage der Bahneröffnung in Viernheim hatte der TV Bürstadt (TVB) gleich sechs Mannschaften in der Kinderleichtathletik am Start, die allesamt tolle Leistungen zeigten.

In der Altersklasse U8 (Jahrgang 2016/17) gingen die „Grünen Flitzer“ mit zwei Teams ins Rennen. Team I konnte hier einen ersten Platz mit drei Disziplinsiegen vor den Teams aus Ladenburg und Lampertheim erreichen.

Das Team II erreichte einen beachtlichen sechsten Platz. In der Altersklasse U10 (Jhrg. 2014/15) vertraten die „Grünen Flitzer I“ und die „Grünen Flitzer II“ die Farben Bürstadts.

Dabei lieferten sich die „Grünen Flitzer I“ ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit den „Pandas“ des TSV Amicitia Viernheim und den „Lorscher Raketen“. Zwei Disziplinsiege gingen an Viernheim und je einer an die „Lorscher Raketen“ und die „Grünen Flitzer I“. Ein sehr guter dritter Platz und damit einer auf dem Treppchen waren der Lohn für die „Grünen“.

Die „Grünen Flitzer II“ belegten mit 44 Punkten den zwölften Rang. Die „Grünen Kängurus“ und die „Grünen Springmäuse“ starteten in der Klasse U12 (Jahrgang 2012/13). Der gelungene Einstieg in die Wettkampfsaison endete für die „Kängurus“ mit einem beachtlichen vierten Platz und für die „Springmäuse“ mit einem elften Platz.

Bei den Männern ging Jan Näser im Weitsprung für den TVB an den Start. Er konnte diesen Wettkampf mit guten 6,86 Meter für sich entscheiden.

Aufgrund technischer Schwierigkeiten an der Zeitmessanlage wurden sämtliche Sprintwettbewerbe abgesagt, so dass die jugendlichen Läufer ihren Saisoneinstand verschieben mussten.

Der nächste Wettkampftag für die Leichtathleten steht schon vor der Tür: Am Samstag, 20. Mai, finden in Lorsch die Kreiseinzelmeisterschaften des Kreises Bergstraße für die Aktiven, die Jugend und die Kinder U12 statt. red