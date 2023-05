Sprung aufs Podest geglückt

Bürstadt. Am Internationalen Feld- und Jagdturnier, das in Dahn stattfand, nahmen auch wieder zwei Feldbogenschützen des Pfeil- und Bogen-Club (PBC) Bürstadt teil. Harry Schweigkoffer ging in der Blankbogen Altersklasse Herren und Sebastian Eberle in der Recurve Herrenklasse an den Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Rendsburg im Norden bis zum südlichen Landsberg, selbst aus Frankreich, Holland, Belgien und der Schweiz reisten 304 Feldbogenschützen nach Dahn, um dort ihr Können unter Beweis zu Stellen. Nach dem Einschießen ging es an beiden Wettkampftagen bei kühlem, teilweise windigem Wetter los.

Am ersten Tag wurde auf 28 Scheiben mit jeweils vier Pfeilen und Schüssen von bis zu 61 Meter Entfernung auf Feldscheiben geschossen. Am zweiten Wettkampftag wurde auf 28 Tierbildscheiben mit maximal drei Pfeilen pro Ziel, aus einer Entfernung von fünf bis zu 61 Metern geschossen.

Die beiden Bürstädter Schützen zeichneten sich durch gute Leistungen aus. Sebastian Eberle belegte in der Recurve Herrenklasse mit 838 Ringen unter 31 Teilnehmern den 17. Rang. Harry Schweigkoffer stand bei 15 Schützen in der Blankbogen Altersklasse am Ende auf dem Siegerpodest, mit 732 Ringen belegte er den dritten Platz.

Auch wenn es zwei anstrengende Tage mit einem anspruchsvollem Parkour waren, so ist sich das Duo einig, im nächsten Jahr wieder an dem Turnier teilnehmen zu wollen. red