Rundfahrt mit dem Kurpfalz-Schiff

Wattenheim. Nach zwei Jahren endlich wieder ein Ausflug der Senioren Wattenheim: Maria Sauer begrüßte die Reisegesellschaft im Bus, der zum Mannheimer Hafen fuhr.

Dort wartete das Kurpfalz-Schiff auf die Reisegruppe, das eigens für die Senioren gemietet war. Das Wetter spielte mit. Eine leichte Brise und hier und da ein paar Wolken machten den Aufenthalt auf dem Sonnendeck möglich. Kalte Getränke wurden gereicht, und schon begann die eineinhalbstündige Hafenrundfahrt, die der Kapitän lehrreich begleitete.

Toni Sauer begleitet mit Gitarre

Vorbei am Container-Hafen, an den Getreidespeichern sowie den Silos für Kakao, fuhr das Schiff bis zur Rhein-Galerie in Ludwigshafen. Auch begegnete man einem Fluss-Kreuzfahrtschiff, das gerade mit seinen Gästen eine Rettungsübung an Bord absolvierte. Pünktlich kamen die Senioren wieder am Einstieg an, wo der Bus schon wartete.

Für viele Senioren war es eine interessante Rundfahrt, da sie den Hafen von der Wasserseite noch nicht gesehen hatten. Anschließend fuhr der Bus zum Forsthaus Jägersburg. Dort war der Biergarten für die Senioren geöffnet. Zum Abschluss des Ausflugs erklangen noch Lieder, die Toni Sauer mit der Gitarre begleitete. Bei Sierra Madre wurden Taschentücher und Servietten geschwenkt. red