Mit Sorgen nach Düren

Bürstadt. Das Darts-WM-Fieber hat die Teamschützen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) Bürstadt eher kaltgelassen. „Das ist individuell vielleicht unterschiedlich. Mich hat es nicht berührt. Es steht aber auch nicht in Verbindung mit Bogensport“, stellt Rick Langkabel, der Trainer der Bürstädter Recurve-Mannschaft, klar.

Vor dem dritten Wettkampftag in der Regionalliga West haben die PBC-Schützen ohnehin andere Sorgen. „Ein paar von uns waren zuletzt krank. Insofern weiß ich nicht, ob wir in Bestbesetzung antreten können“, blickt Langkabel auf eine nicht ganz optimale Vorbereitung zurück.

Tabellenplatz stärken

Am Samstag geht es für den PBC nach Düren. „Unser Ziel ist es, an den zweiten Wettkampftag anzuknüpfen und unsere Position in der Tabelle zu stärken“, meint Langkabel. Zur Saison-Halbzeit finden sich die Bürstädter mit 19:9 Punkten auf Platz zwei wieder. Nur Sherwood BSC Herne II schneidet aktuell mit 22:6 Punkten besser ab. Mit dem BSC Laufdorf (17:11 Punkte), dem SV Arolsen und der RSG Düren (beide 15:13 Punkte) sowie TuS Barop (14:14) dürfen sich aber noch einige Verfolger Hoffnungen machen. Die beiden Erstplatzierten sind nach der Runde berechtigt, an der Relegation zum Aufstieg in die 2. Bundesliga teilzunehmen.

Die Konstanz in den Schießergebnissen war bisher die große Stärke der olympischen Bogenschützen aus Bürstadt. Nach 9:5 Punkten, die der PBC beim Saisonauftakt in der eigenen Halle am Bubenlachring Anfang November sammelte, schnitten die Südhessen beim zweiten Wettkampftag in Dortmund im Dezember mit 10:4 Punkten als drittbestes Team ab. cpa