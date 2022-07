Hoffen auf ein DM-Ticket

Bürstadt. Die hessischen Feldbogenschützen trafen sich in Babenhausen, um die Besten des Landes zu ermitteln und die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Celle zu erringen. Vom Bürstädter Pfeil- und Bogenclub (PBC) hatten sich zwei Bogenschützen bei der Bezirksmeisterschaft qualifiziert: Harry Schweigkoffer trat in der Blankbogen Altersklasse und Sebastian Eberle in der Recurve Herrenklasse an.

Beide starteten auf dem etwa 3,5 Kilometer langen Parcours mit zwölf Scheiben in unbekannter Entfernung. Die Schwierigkeit besteht zum einen darin, die Entfernung genau einzuschätzen und zum anderen, daraus die richtige Haltung beziehungsweise die richtige Visiereinstellung zu haben. Pro Scheibe mussten die Schützen jeweils drei Pfeile auf eine Entfernung von fünf bis 60 Metern abgeben. Frisch gestärkt betraten beide nach einer kurzen Mittagspause den Parcours mit bekannter Entfernung. Hier mussten ebenfalls jeweils drei Pfeile auf zwölf Scheiben abgegeben werden, der Unterschied zum ersten Parcours lag darin, dass hier die jeweilige Entfernung dem Schützen bekannt ist. Am Ende der Meisterschaft erreichte Harry Schweigkoffer mit 278 Ringe den zweiten Platz und Sebastian Eberle mit 232 Ringe den fünften Rang. Ob die beiden sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben, wird sich nach Beendigung aller Landesmeisterschaften zeigen. red