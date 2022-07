Gold und Silber für Bürstadt

Bürstadt. Die hessischen Meisterschaften im Bogenschießen 3D fanden in diesem Jahr in Helsa nahe Kassel statt. Der ansässige Verein hatte die 24 Tierattrappen als Ziele im hügeligen Gelände aufgebaut. Je zwei Pfeile waren abzugeben. Vom Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt (PBC) waren vier Schützen angetreten. Sebastian Eberle mit dem Recurvebogen und Andrej Klassen mit dem Blankbogen starteten in der Herrenklasse. Bei den etwas älteren Herren der Masterklasse starteten Klaus Adrian mit dem traditionellen Bogen und Harry Schweigkoffer mit dem Blankbogen.

Bei strahlendem Sonnenschein ging es um 10 Uhr „auf die Jagd“. Nach der Hälfte des Parcours lagen Eberle und Schweigkoffer jeweils an der Spitze. Klassen lag mit nur drei Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz. Klaus Adrian hatte einen gebrauchten Tag erwischt und musste sich mit Platz neun begnügen. Es wurde immer wärmer und trotz genügend zugeführter Flüssigkeit kamen die Schützen konditionell und mental an ihre Grenzen. Eberle musste einen Konkurrenten vorbeiziehen lassen und belegte am Ende den zweiten Platz.

Die anderen PBC-Schützen hatten das Momentum auf ihrer Seite und konnten ihre Leistungen halten oder sogar verbessern. Klassen ließ seinem Gegner keine Chance und überholte ihn am drittletzten Ziel. Schweigkoffer verteidigte seine Führung und erreichte ebenfalls den ersten Platz. Auch Adrian konnte sich verbessern und landete auf dem sechsten Platz. Ob die Ergebnisse zur Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft in Villingen-Schwenningen reichen, wird erst Mitte August bekannt, da die anderen Landesverbände ihre Meisterschaften noch nicht geschossen haben. Doch die Schützen des PBC sind sehr zuversichtlich. red