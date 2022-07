Flotter Tanz und spitze Zungen

Bürstadt. Zu einer Sommerparty ganz anderer Art lädt der Spiel- und Kulturkreis (SKK) am Samstag, 9. Juli, ab 20.11 Uhr in den Bürgerhaussaal ein. „Es wird keine klassische Fastnachtssitzung werden“ sagte SKK-Vorsitzender Markus Heiser bei einem Pressegespräch. „Natürlich wollen unsere Tanzgruppen endlich wieder auf Bühne und nach der langen Corona-Pause wieder zeigen, was sie können“, erklärte SKK-Präsident Michael Morweiser. Gemeinsam mit Jugendsitzungsleiterin Louisa Wilms wird er das Publikum durch den Abend begleiten. Doch nicht nur die Tänzerinnen und das Männerballett wollen für einen kunterbunten Abend sorgen, auch die Redner wollen mit viel Humor und einer Prise Ironie die Gäste zum Schmunzeln bringen. Bilden bei den SKK-Prunksitzungen die Katholischen Kirchenmusiker normalerweise „das musikalische Gerüst“, so konnte die Band Late Lounge für diesen besonderen Abend engagiert werden. Frontfrau Silke Vorrath und Sänger Alexander Wehrum sind dabei das Salz in der Partysuppe. Als „Special Gast“ tritt Solo-Sängerin Chiara auf. Neben einem sommerlichen Bühnenbild sind die Elferratsmitglieder als Barkeeper mit dem Mischen von süffig-frischen Cocktails im Einsatz. „Der Spaß soll im Vordergrund stehen“, sind sich die Verantwortlichen einig. „Es wird keine Fastnachtsveranstaltung – nur heißer!“ steht als Motto über der Veranstaltung.

Der Einlass erfolgt ab 19.11 Uhr. Der SKK bittet darum, dass die Gäste auf Abstand achten und möglichst mit Tests zur Party kommen. „Wir werden das nicht kontrollieren, appellieren aber an die Verantwortung jeden Einzelnen.“ Fell