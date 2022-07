Erfolgreich beim 10. Hessischen Landeskinderturnfest

Bobstadt. Kürzlich fand das 10. Hessische Landeskinderturnfest in Frankfurt statt. Die Gymnastinnen der TG Bobstadt, startete morgens um kurz vor 9 Uhr in Biblis. Nachdem das Gepäck in die beiden Autos geräumt wurde und alle eine gültige Fahrkarte hatten, machten sich 13 Kinder und eine Übungsleiterin mit dem Zug auf den Weg nach Frankfurt. Während die Kinder im Zug recht entspannt ohne Koffer unterwegs waren, waren zwei Elternteile bereit, das Gepäck an die Schule zubringen und am Sonntag wieder abzuholen.

In Höchst angekommen, machten sich die Turnerinnen zu Fuß auf den Weg zu Schule, die bis Sonntag die Unterkunft sein sollte. Nachdem Eintreffen der Koffer richteten die Mädchen ihre Schlafstätte ein und machten sich mit viel Getränken auf den Weg zur Festmeile am Mainufer. Hier gab es für die Mädels viele Mitmachangebote zu entdecken.

Gegen 19 Uhr begann dann im Brüningpark die Eröffnungsfeier mit anschließender Gala. Als sie dann endlich wieder in der Schule angekommen waren, fielen alle fertig von dem ersten Tag auf das Bettenlager. Die Nacht war kurz, denn um 6 Uhr war die Ruhe vorbei. Nun hieß es frühstücken, fertigmachen, anziehen, Haare flechten und Rucksack für den Wettkampf packen. 8.30 Uhr begann das Einturnen und circa 14 Uhr waren alle erfolgreich mit Medaillen und Urkunden ausgestattet. Wie versprochen, eilten sie in die Schule zurück, packten Badesachen und Discokleidung ein und ab ging es zur Abkühlung ins Schwimmbad.

Ein schönes Turnierfest

Den Abend genossen die Kids erst mit einem Besuch im Restaurant und dann ging es in die Turnfest- Kinderdisco. Nachdem am nächsten Morgen das Gepäck wieder in den Autos verstaut war, machten sich die Turnerinnen nochmals auf zur Festmeile da ab 12 Uhr hier die Abschlussveranstaltung stattfand.

Auch die Rückfahrt verlief reibungslos und gegen 15 Uhr konnten alle freudestrahlend am Bahnhof in Empfang genommen werden. Es war ein sehr schönes und unvergessliches Turnfest, an dem auch alle einen tollen Wettkampf absolvierten. Die Turnerinnen waren sehr erfolgreich und konnten dadurch tolle Platzierungen erreichen, die aufhorchen lassen.

Die Platzierungen

1. Platz Sofia Bär P5 und Seyatesh Hussaini P7. 2. Platz Leonie Brechenser P5 und Emma Hartmann P7. 4. Platz Nele Mauer P2 und Karoline Bär P6. 5. Platz Lea Mauer P5. 6. Platz Yumiko Koch P5. 8. Platz Selma Spannagel P5. 12.Platz Xenia Bechtloff P3. red