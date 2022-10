Dreifach-Veranstaltung beim TV Bürstadt

Bürstadt. Die Leichtathleten des TV Bürstadt haben kürzlich ein sportlich vollgepacktes Rahmenprogramm hinter sich gebracht. Der Anfang war bei der diesjährigen Vereinsmeisterschaft. Bei bestem Spätsommerwetter kamen die Kinder und Jugendlichen ins Heimstadion. Begleitet wurden sie von Eltern, Geschwistern und Großeltern. Im Rahmen des Freitagstrainings wurden die Meisterschaften ausgeführt, die Übungsleiter rund um Ulli Becker und etliche Eltern halfen bei der Durchführung. Für alle Teilnehmer gab es eine Teilnehmerurkunde, die der Abteilungsleiter Ernst Becker überreichte.

Am zweiten Tag fanden im Lampertheimer Adam Günderroth Stadion trotz Dauerregens die Kreismeisterschaften der Kinderleichtathletik U12, U10 und U8 statt. Zur Durchführung kamen bei der U8 folgendevier Disziplinen: 30 Meter Sprint, Ziel-Weitsprung, Schlagwurf, 30 Meter Hindernis-Sprint-Staffel. Bei der U10: 40 Meter Sprint, Hindernis-Sprint, Zonen-Weitsprung, Schlagwurf, Medizinballstoß. Und bei der U12: 50 Meter Sprint, 50 Meter-Staffel-Weitsprung (Bestwertung), Schlagwurf, Kugelstoß mit zwei Kilogramm-Kugeln.

Besonderer Modus

Die Kinderleichtathletik findet in einem besonderen Modus statt. Alle Kinder einer Altersklasse treten gemeinsam als sechs- bis elfköpfiges Team für ihren Verein in verschiedenen Disziplinen an. In jeder Disziplin ergeben die sechs besten Ergebnisse die Teamleistung, die dann mit den anderen Vereinen verglichen wird. Anhand der Reihenfolge ergeben sich die Platzpunkte: Das beste Team bekommt einen Punkt, das nächste zwei Punkte und so weiter. In der Gesamtwertung aller Disziplinen gewinnt das Team mit der niedrigsten Punktzahl. Anders als sonst in der Leichtathletik üblich, zählt nicht nur eine einzelne hervorragende Leistung: Konstanz ist gefragt, wenn aus den vier Versuchen im Weitsprung oder Ballwurf die drei besten als Ergebnis addiert werden.

In Lampertheim kämpften insgesamt 21 Teams um die drei Titel in den Altersklassen U8 bis U12. Ganz oben als Kreismeister standen auf dem Podest „Die grünen Flitzer“ (TV Bürstadt, U8), die „Pandas“ (TSV Amicitia Viernheim, U10), und „Die Huddles“ (LC Olympia Lorsch, U12). „Die grünen Flitzer“ (TV Bürstadt, U10) wurden aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle noch Fünfter und „Die grünen Flitzer“ (TV Bürstadt, U12) wurden Vize-Kreismeister.

Abschluss mit Stadtlauf

Der Abschluss dieses sportlichen Wochenendes war die Teilnahme am 20. EWR Stadtlauf in Bürstadt, der nach Coronapause dieses Jahr vom VfR Bürstadt durchgeführt wurde. Auch während des Stadtlaufes war Dauerregen angesagt, aber die Bambini und die Läufer über die längeren Distanzen ließen sich davon nicht abhalten.

Der TV Bürstadt hatte die meisten Teilnehmer gemeldet und es wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. So waren Friedrich Hermann (Jahrgang 2013), Lean Gebhard (2012), Jonas Glanzner (2007) und Wendyam Kameni (2012) sowie Zoe Mecky (2012) bei den 2,5-Kilometer-Läufen unter den zehn Besten. Ulrike Litters (1968) kam bei dem Fünfkilometerlauf, weiblich, auf einen der vorderen Plätze.

Die Wettkampfsaison 2022 neigt sich nun dem Ende zu. Bald beginnt mit dem Wintertraining die Vorbereitung für die nächste Saison. Mit der Umstellung auf die Winterzeit wird auch das Training angepasst. Die neuen Trainingszeiten und -orte werden rechtzeitig bekanntgegeben. red