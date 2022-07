Bouleplatz geplant

Bürstadt. Gemeinsam anpacken und interessante Projekte umsetzen, das können die Bürstädter am Samstag, 17. September, beim 8. Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorbereitungen sind nun auch in der Sonnenstadt angelaufen. Gemeinnützige Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und andere soziale Einrichtungen werden aufgerufen, ihre Projektideen im Internet ausschließlich unter www.wir-schaffen-was.de vorzustellen und anzumelden – und damit für eine tatkräftige Unterstützung durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfern am Freiwilligentag zu werben. Die Organisatoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Projekte gemeinnützig sein müssen und sich innerhalb dieses einen Tages realisieren lassen. Wer beim größten Freiwilligentag dieser Art in Deutschland aktiv mithelfen möchte, kann sich auf der Internetseite als Helferin oder Helfer eintragen.

Erste Projekte

Bereits angemeldet hat sich die TG Bobstadt, die am Freiwilligentag das Gelände für einen Bouleplatz vorbereiten und abstecken sowie einen Zaun aufstellen will. Auch die FSG Riedrode will sich an der Aktion beteiligen. Für Vereine und Einrichtungen in Bürstadt bietet der Freiwilligentag eine Gelegenheit, um Herzenswünsche mit vereinter Kraft und vielen helfenden Händen in die Tat umzusetzen. Bürgermeisterin Bärbel Schader ruft dazu auf, jetzt Projekte einzureichen oder sich später als freiwillige Helferinnen und Helfer zu melden. Die Organisatoren sind sich sicher, „die Teilnahme am Freiwilligentag lohnt sich für die gemeinnützigen Einrichtungen in jedem Fall – einerseits um lange geplante Vorhaben anzugehen, weiterhin um die eigene Arbeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren und langfristig neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen“.

Die Vielfalt an Angeboten war enorm. Auf der zentralen Kommunikations- und Anmeldeplattform www.wir-schaffen-was.de gibt es noch weitere Informationen zum Freiwilligentag. Auch Tipps und Hinweise zur Anmeldung und Organisation von Projekten sind hier zu finden. Das eigene Vorhaben dort schnell einzutragen lohnt sich, denn für die ersten 200 eingereichten Handwerksprojekte stellt das Baumarkt-Unternehmen Hornbach Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro zur Verfügung.

Für Fragen und Informationen von Projektanbietern stehen in der Stadtverwaltung Bürstadt als Ansprechpartner Birgit Keiber, 06206/701-210, E-Mail: birgit.keiber@buerstadt.de und Tim Lux, 06206/701-292, E-Mail: tim.lux@buerstadt.de mit Rat und Tat zur Planung des Freiwilligentages zur Seite. red