Bürstadt. In der Viernheimer Heide kann man Vögel, Insekten und Pflanzen sehen, die andernorts kaum zu finden sind, da hier große Flächen von Bewaldung frei gehalten werden und auf den sandigen Böden niedrig wachsende Vegetation vorherrscht. So trifft man hier beispielsweise seltene Vogelarten und Sandböden liebende Wildbienen und Heuschrecken. Wer dieses außergewöhnliche Gebiet gemeinsam mit anderen Naturinteressierten und unter fachkundiger Begleitung erkunden möchte, ist herzlich eingeladen zur Exkursion, die der Naturschutzbund (NABU) Bürstadt am Samstag, dem 9. Juli anbietet.

Die Fahrt von Bürstadt zur Viernheimer Heide kann entweder mit dem Fahrrad erfolgen, oder mit dem Auto. Treffpunkt für die Fahrradfahrenden ist um 9 Uhr am NABU-Gelände (gegenüber der Naturoase Lachgärten, nahe des Tennisclubs Bürstadt 1949 e.V. und der Gaststätte „Zum Olymp“ Außerhalb 96). Hier kann man vor dem Start noch einen Blick werfen auf die Storchenfamilie, deren Jungtiere bereits eifrig Flugübungen machen. Wer mit dem Auto zum Startpunkt der Exkursion fahren möchten, die wir dann zu Fuß durchführen werden, möge um 10 Uhr am Parkplatz Viernheimer Heide sein (bei Gaststätte „Dieters Almdorf“, Heide 32, 68623 Lampertheim).

Dort startet die etwa zweistündige Exkursion zu Fuß durch die Viernheimer Heide. Gegen 12 Uhr Rückfahrt mit dem Fahrrad beziehungsweise Auto zurück nach Bürstadt. Die Exkursion des NABU Bürstadt ist kostenfrei. Um eine Anmeldung beim NABU-Vorsitzenden Michael Held per Mail an michael.held@nabu-buerstadt.de wird gebeten. red