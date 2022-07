WC-Geldautomat in Edenkoben aufgebrochen

Edenkoben. Ein Mann hat am frühen Freitagmorgen einen WC-Geldautomaten in Edenkoben aufgebrochen und mehrere hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Radeburger Straße gegen 4 Uhr. Der Unbekannte wurde von einem Zeugen beobachtet und flüchtete anschließend zu Fuß, bevor die Streife eintraf. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das gesamte Bargeld mitgenommen.

Die Polizei sucht einen schlanken Mann mit dunkler Kleidung und schwarzen Haaren. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323/9550 entgegen.

