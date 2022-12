Bibliser Gaskraftwerk wohl erst Mitte Januar betriebsbereit

Der stückweise Abriss des Kernkraftwerks in Biblis läuft auf vollen Touren. In Block A brummt die Rückbaufabrik. Längst sind die hochradioaktiven Brennstäbe weggepackt und lagern nebenan im Zwischenlager, bis irgendwann ein Endlager für hochradioaktiven Abfall gefunden und errichtet ist. In der Rückbaufabrik geht’s um den Abfall, der zwar im Kontrollbereich in Kontakt mit Radioaktivität

...