Ulf Wacker tritt bei Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen an

Edingen-Neckarhausen. Für die Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen gibt es einen weiteren Kandidaten. Gemeinderat Ulf Wacker geht ebenfalls in das Rennen um die Nachfolge von Simon Michler (CDU). Das teilte Wacker am Freitagvormittag dieser Redaktion mit. Er ist damit die achte – bisher bekannte - Person, die sich um das Amt des Rathauschefs bewirbt. Die Bewerberfrist geht noch bis zum 10. Oktober.

Die erste Runde der Bürgermeisterwahl findet am 6. November statt. Wenn in diesem Wahlgang keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit holt, gibt es wenige Wochen später eine zweite Runde. Bisher im Rennen sind neben Wacker folgende Kandidatinnen und Kandidaten: Aleksandra Janson, Florian König, Ramon Schürle, Klaus Merkle, Holger Vier, Gerd Wolf, Samuel Speitelsbach.