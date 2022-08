Schöne Sicht und exzellente Speisen

Was wäre eine Sommerserie über Ausflugsziele der Region ohne die Pfalz? Genau: unvollständig. Deshalb soll es heute um das schmucke Örtchen Deidesheim gehen – und um einen schönen Turm im Pfälzerwald. Die Fahrzeit von Ladenburg, Heddesheim/ Hirschberg oder Neu-Edingen/Friedrichsfeld liegt zwischen einer Stunde und einer Stunde und 40 Minuten. Egal, welche Verbindung man nimmt, zwei Umstiege sind immer nötig – einmal in Mannheim und ein weiteres Mal in Neustadt oder Neustadt-Böbig. Das Gute aber ist: Wer sich noch im August auf den Weg macht, kann das alles mit dem 9-Euro-Ticket erleben.

Der Ausflug in Kürze Bahnfahrt: Mit der S-Bahn, der Regionalbahn (RB) oder dem Regionalexpress (RE) bis nach Mannheim. Von dort aus in den meisten Fällen mit der S-Bahn bis Neustadt-Böbig, dort Umstieg in eine weitere RB Fahrzeit: je nach Startort und Anschlüssen zwischen einer Stunde und 1:40 Ticket: 9-Euro-Ticket, VRN-Tarif 11,80 Euro, Familienticket möglicherweise günstiger Zu besichtigen: Eckkopf mit Turm und einer hervorragenden Aussicht Einkehrmöglichkeiten: zahlreiche im Ort, u.a. das Weingut von Winning tge

Die Wanderung soll dieses Mal auf den Eckkopf führen, einen mehr als 500 Meter hohen Berg im Pfälzerwald, auf dem ein etwa 25 Meter hoher Turm steht. Der Weg verläuft zuerst vom Bahnhof durch den malerischen Ortskern. Hier gibt es viele schöne Lokale, manche auch mit viel Geschichte. Doch dazu später mehr, denn besonders genießen kann man das kulinarische Angebot im Ort, wenn man eine Wanderung durch den Pfälzerwald hinter sich hat.

Noch im Ort geht es leicht nach oben, dann steigt der Weg steiler an. Durch den Wald, der mit seiner Pflanzenvielfalt beeindruckt, führt der Weg bis zu besagtem Eckkopf. Wer es bis hier oben geschafft hat, hat bereits mehr als 400 Höhenmeter zurückgelegt. An guten Tagen reicht die Sicht sehr weit, Richtung Norden zum Beispiel bis nach Frankfurt, wo man die imposanten Türme der Skyline erkennen kann.

Im August ist die Hütte auf dem Eckkopf nicht immer bewirtschaftet. Genauere Informationen und einzelne Daten finden sich auf der offiziellen Internetseite der Verbandsgemeinde Deidesheim (bit.ly/3SsQyVc). Der Pfälzerwald hat unzählige Wege und Möglichkeiten. Wer aber noch ein wenig die Vorzüge der Pfälzer Kulinarik genießen will, kann sich nach geschaffter Bergtour auch wieder auf den Rückweg begeben.

Zurück in Deidesheim wartet nämlich ein vielfältiges Angebot an schmucken Lokalen, an guten Weinen und gutem Essen. Ein ganz prominentes Beispiel ist der Deidesheimer Hof. Das sehr schicke Lokal mit Fünf-Sterne-Hotel erlangte besonders durch Altkanzler Helmut Kohl Bekanntheit. Dort ließ er mehrmals Staatsgäste bewirten. Weitere edle Weingüter sind das Weingut von Winning und das Weingut Reichsrat von Buhl. Deidesheim hat darüber hinaus aber noch viele weitere Lokale zu bieten – in jeder Preisklasse. Häufig verbergen sich die Restaurants hinter großen Toren in schön begrünten Innenhöfen. Und so kann es dann ja auch wieder frisch gestärkt nach Hause gehen.