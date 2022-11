Mobilität und Wärme als Themen

Heddesheim. Der Gemeinderat von Heddesheim kommt am Donnerstag, 17. November, um 17 Uhr im Bürgerhaus (3. OG) zu einer öffentlichen öffentliche Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Grundsatzbeschluss zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung und die Beauftragung eines Mobilitätskonzeptes. In Sachen Wärmeversorgung ist eine Kooperation mehrere Kommunen geplant (der „MM“ berichtete). Für den Bau des Sportkindergartens müssen mehrere Aufträge vergeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pumptrack-Anlage 2023?

Außerdem steht ein Grundsatzbeschluss über den Bau einer Pumptrackanlage auf der Tagesordnung. Wie in Schriesheim, Ladenburg und Hirschberg wünschen sich auch Heddesheimer Jugendliche eine solche Bahn als Freizeitangebot. Die Kosten für eine rund 1000 Quadratmeter große Anlage wurden 2019 auf 125 000 Euro geschätzt. Als Standorte kommen drei Flächen im Sportzentrum in Frage, verwirklicht werden könnte sie 2023. Sportlich geht es auch in der Heddesheim-Arena zu. Bevor diese am 1. Dezember offiziell eröffnet wird, muss der Rat dafür noch Nutzungsbedingungen erlassen. hje