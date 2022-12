Gleisarbeiten auf Franklin in Mannheim dauern bis ins neue Jahr

Mannheim. Der Neubau der Straßenbahnstrecke auf Franklin verzögert sich. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) mitteilt, werden die Bauarbeiten an den Gleisen nicht wie geplant zum Jahresende fertiggestellt. Die Gleisarbeiten, die im November begonnen haben, werden derzeit aufgrund der niedrigen Temperaturen und schlechten Witterungen ausgesetzt. Die ausstehenden Arbeiten werden im Januar fortgesetzt.

Umleitungen für Autofahrer auf Franklin

Weiterhin wird die Ausfahrt aus der Thomas-Jefferson-Straße in die Abraham-Lincoln-Allee sowie die Einfahrt von der Abraham-Lincoln-Allee in die Thomas-Jefferson-Straße nicht möglich sein. Jedoch ist die Thomas-Jefferson-Straße von Verkehrsteilnehmern über die „L-Straße“ an der Franklinschule befahrbar.

Laut der RNV wird die Birkenauer Straße voraussichtlich bis in das Frühjahr 2023 hinein nur aus Richtung Bensheimer Straße kommend bis Höhe des Baufeldes (in etwa Höhe Robert-Funari-Straße) befahrbar sein. Die Birkenauer Straße bleibt aus der Richtung von dem Platz der Freundschaft kommend bis zum Baufeld in beiden Richtungen befahrbar.