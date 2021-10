Auf dem Fahrrad in 80 Minuten von Mannheim nach Heidelberg: Das verspricht der neue Radschnellweg, der die beiden Städte in Zukunft miteinander verbinden soll. Die grundsätzliche Trasse ist bereits festgelegt (wir berichteten), aktuell läuft die Detailplanung. Begleitet wird diese von einer umfangreichen Bürgerbeteiligung, in deren Rahmen auch Radtouren vor Ort vorgesehen sind.

Dieser

...