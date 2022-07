Lastwagen bleibt in Kleinfischlingen an Kerwestand hängen - Fahrerflucht

Kleinfischlingen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastwagens ist am Montagmittag in Kleinfischlingen mit seinem Fahrzeug an einem Kerwestand hängengeblieben und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach Angaben der Polizei stieß der Lastwagen anschließend noch gegen ein Verkehrsschild und schob obendrein einen alten Wassertrog gegen die Hauswand eines dortigen Weingutes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323/9550 bei der Polizei in Edenkoben zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Rote Ampel missachtet - 72-Jährige Pedelecfahrerin in Worms von Lastwagen erfasst Mehr erfahren Unfälle Zug mit mehr als 200 Passagieren entgleist - drei Tote Mehr erfahren