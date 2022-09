Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz am Berliner Platz

Ludwigshafen. Zwei Heranwachsende sind am Freitagabend von zivilen Polizeibeamten am Berliner Platz kontrolliert worden und wollten anschließend flüchten. Wie die Polizei mitteilte, sind die zwei jungen Männer gegen 18.30 Uhr geflüchtet, nachdem sich die Zivilbeamten als Polizei zu erkennen gaben. Einer der Flüchtenden, ein 21-jähriger Mann aus Ludwigshafen, konnte unter der Hochstraße eingeholt und festgenommen werden. Zuvor konnten die Beamten beobachten, wie der Mann eine Tüte mit Marihuana mit neun Einzelverpackungen je 0,6 Gramm (insgesamt 5,5 Gramm) auf seiner Flucht wegwarf. Der zweite Mann, welcher mit einem Fahrrad flüchtete, konnte nicht mehr eingeholt werden. Jedoch konnten dessen Personalien ermittelt werden. Der 21-jährige Mann wurde im Polizeipräsidium erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wurde sein Zimmer in der elterlichen Wohnung aufgrund einer richterlichen Anordnung zwecks Auffinden weiterer Betäubungsmittel durchsucht. Hierbei konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den 21-jährigen Ludwigshafener wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handel mit Cannabisprodukten eingeleitet und er wurde im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.