13-jähriger Radfahrer in Mannheim nach Überholmanöver leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall in der Mannheimer Odenwaldstraße ist ein 13-jähriger Radfahrer am Samstagmittag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 82-jähriger Autofahrer den Jungen mit zu geringem Seitenabstand überholt haben. Dabei kam der 13-Jährige ins Straucheln und stieß mit dem Pkw zusammen. Der junge Radfahrer trug einen Helm und zog sich lediglich Prellungen und Schürfwunden zu. In Folge des Unfalls entstand zudem an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Mountainbike wurde am Lenker leicht beschädigt. Gegen den 82-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1