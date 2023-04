Verkehrsunfall auf der A5 bei Schriesheim – Strecke teilweise gesperrt

A5/Schriesheim. Die A5 in Richtung Darmstadt ist aktuell wegen einem Verkehrsunfall teilweise gesperrt. Nach Angaben der Polizei soll die Fahrerin eines BMW gegen 13 Uhr kurz, vor der Anschlussstelle Ladenburg auf einen Lkw aufgefahren sein. Anschließend soll das Fahrzeug der Frau sich mehrmals gedreht haben, bevor es auf der linken Fahrspur zum Stehen gekommen sei. Die Frau war nach ersten Erkenntnissen zuvor ohne erkennbaren Grund von der linken auf die rechte Fahrspur gefahren und dann mit dem Lkw kollidiert. Die Fahrerin des BMW ist aktuell noch in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und muss geborgen werden.



Der Verkehr fließt derzeit über den Standstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbei. Durch den Unfall kommt es zu einer Staubildung zwischen der Anschlussstelle Ladenburg und der Ausfahrt Dossenheim.



Es wird nachberichtet.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Fahrerin erschrickt vor Blitzer - Unfall und Sperrung auf A656 Richtung Heidelberg Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1