Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A 5 bei Schriesheim – mehrere Verletzte

Schriesheim. Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A 5 bei Schriesheim am Sonntagmittag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 71-jähriger Autofahrer linken Fahrstreifen und musste kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg verkehrsbedingt bremsen.

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen des 71-Jährigen auf. In Folge des Unfalls wurden die drei Insassen in dessen Fahrzeug leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Hierdurch kam es zu einer Staubildung von bis zu 5 Kilometern. Nach knapp zwei Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.