Auffahrunfall auf L599 bei Brühl endet mit hohem Sachschaden

Schwetzingen. Bei einem Auffahrunfall mit zwei Beteiligten auf der L 599 zwischen Mannheim und Hockenheim ist ein Sachschaden von über 13.000 Euro entstanden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer übersah nach Angaben der Polizei am Donnerstag eine an der roten Ampel wartende, 38-jährige Fahrzeughalterin und fuhr dieser mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf. Durch den Aufprall wurden beide Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und wurden in eine Krankenhaus gebracht.

