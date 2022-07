67-Jährige bei Unfall in Speyer von Auto erfasst - Hund stirbt an Unfallstelle

Speyer. Ein Fußgängerin und ihre beiden Hunde sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend von einem Auto erfasst worden. Während die 67-Jährige Prellungen erlitt, überlebte einer der Hunde den Zusammenprall nicht und verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der Lindenstraße in Speyer. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die Lindenstraße in Richtung Paul-Egell-Straße. An der dortigen Fußgängerfurt begab sich eine 67-jährige Speyrerin mit ihren zwei Hunden über die Straße und wurde von dem Mercedes erfasst. Beim Aufprall wurde ein Hund so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fußgängerin erlitt Prellungen, Schürfwunden und Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232/ 1370 in Verbindung zu setzen.

