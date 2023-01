Unbekannte entsorgen Müll in Wald im Rhein-Neckar-Kreis

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis. Unbekannte haben am Wochenende große Mengen an Müll im Wald in Dielheim im Rhein-Neckar-Kreis entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Bauschutt vermutlich um ein altes Bad mit Fliesen, Rohren und Eimer. Die Täter haben den Müll zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen am Waldrand illegal abgestellt. Aufgrund der Menge wird davon ausgegangen, dass sie den Müll mit einem Anhänger oder einem Transporter an die Örtlichkeit verbracht wurde.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222 57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.