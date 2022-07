Fußgänger stirbt in Worms nach Kollision mit Auto - Fahrer flüchtet

Worms. Ein Fußgänger ist am Donnerstag in der Wormser Ludwigstraße tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 24-jähriger Wormser nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Ludwigstraße in Richtung B9. Im Kreuzungsbereich Ludwigstraße/Hagenstraße kollidierte er mit einem zeitgleich die Fahrbahn überquerenden 52-jährigen Fußgänger. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 24-jährige Fahrer fuhr unvermittelt weiter und flüchtete. Bei einer Fahndung konnte sein Fahrzeug am Wormser Flugplatz sichergestellt werden. Der Aufenthaltsort des Unfallverursachers ist derzeit unbekannt.

