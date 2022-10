Tödlicher Verkehrsunfall in Oberzent

Oberzent. Am Sonntagmorgen in Oberzent ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Grasellenbach die Landesstraße 3120 als dieser gegen 5.00 Uhr von der Fahrbahn abkam. Aus einer Linkskurve heraus wurde der blaue Citroën von der Schutzplanke abgewiesen, worauf dieser in eine Böschung geriet und sich daraufhin überschlug. Der Fahrzeugführer erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die mehrstündige Dauer der Unfallaufnahme war neben Polizei auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

