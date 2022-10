Vergessene Tiefkühlpizza führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Dannstadt-Schauernheim. Eine vergessene Tiefkühlpizza hat in der Nacht zum Montag zum Ausrücken der Polizei und Feuerwehr geführt. Nach Angaben der Polizei wurden Anwohner des Martinsringes in der Nacht durch Rauchwarnmelder geweckt und versuchten daraufhin, den Bewohner der Wohnung, aus der der Alarm erklang, zu wecken. Da dies nicht gelang wurden Feuerwehr und Polizei verständigt. Da auch auf deren Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür der 38-jährige Bewohner nicht erreicht werden konnte, nutzte die Feuerwehr eine Drehleiter, um an ein weiter oben gelegenes Küchenfenster zu klopfen und gegebenenfalls dort hindurch in die Wohnung zu gelangen.

Dort erschien der verschlafene und deutlich alkoholisierte Bewohner am Fenster und öffnete dieses. Der Mann habe in der Nacht Hunger verspürt und sich eine Tiefkühlpizza in den Backofen geschoben, sei dann jedoch eingeschlafen. Die Pizza verkohlte derweil im Ofen und löste den Alarm aus, den der Mann jedoch aufgrund seines tiefen Schlafes nicht hörte. Zu einem Sachschaden kam es durch die verbrannte Pizza nicht, jedoch musste das Anwesen von der Feuerwehr belüftet werden, um den Brandgeruch zu beseitigen.