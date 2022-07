Teilsperrungen auf der A65 zwischen Landau und Neustadt

Landau/Neustadt. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest teilt mit, dass sie zwischen Montag, 4. Juli, und Samstag, 9. Juli, entlang der A 65 auf mehreren Teilstrecken Sanierungsarbeiten von Fahrbahnschäden durchführt. Dafür müssen die betroffenen Abschnitte teilweise gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst wird in der Nacht von Montag auf Dienstag jeweils ab 19 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen der Anschlussstelle (AS) Landau-Zentrum und der AS Landau-Nord die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über verbleibende Spur an der Maßnahme vorbeigeleitet.

Weiter wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 19 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen der AS Landau-Nord und der AS Landau-Zentrum die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über verbleibende Spur an der Maßnahme vorbeigeleitet.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Bauarbeiten Anschlussstelle an der A6 bei Rauenberg wird gesperrt Mehr erfahren Verkehr Sanierung auf der A6 zwischen Hockenheim und Walldorf Mehr erfahren

Als nächstes wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 19 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen der AS Insheim und der AS Landau-Zentrum die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über verbleibende Spur an der Maßnahme vorbeigeleitet.

Im letzten Sanierungsabschnitt wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 19 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen der AS Neustadt-Süd und der AS Neustadt-Nord die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über verbleibende Spur an der Maßnahme vorbeigeleitet.