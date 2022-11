Nötigung von Polizeikräften: Betrunkener Mann aus Speyer stellt sich vor Streifenwagen

Speyer. Ein betrunkener Mann hat sich in Speyer vor einen Streifenwagen gestellt, um die Polizeikräfte, die seinen Fahrzeugschlüssel sichergestellt hatten, am Weiterfahren zu hindern. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.40 Uhr im Emanuel-Geibel-Weg einer Zivilstreife aufgefallen. Der 46-Jährige stand dort neben einem Pkw und leuchtete mit einer Stirnlampe hinein. Die Polizeikräfte wollten ihn deshalb kontrollieren. Trotz Vorzeigen des Dienstausweises glaubte er nicht, dass zivile Polizisten vor ihm standen.

Der Mann weigerte sich gegen eine Kontrolle, weshalb die Polizeikräfte ihn kurz fesselten. Bei der Kontrolle fand die Streife Fahrzeugschlüssel, die zu dem Pkw passten. Weil der Mann jedoch betrunken war, stellten sie diese sicher. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,06 Promille. Der 46-Jährige protestierte gegen die Sicherstellung der Schlüssel und stellte sich vor den Streifenwagen, damit die Polizeikräfte nicht los fahren konnten.

Die Polizeibeamten forderten ihn auf, zur Seite zu treten. Dabei nutzte der Mann einen günstigen Moment und griff über den Arm eines Polizisten und nahm seinen Fahrzeugschlüssel vom Armaturenbrett wieder an sich. Daraufhin flüchtete er. Die Polizeikräfte brachten ihn deshalb zu Fall und nahmen die Schlüssel wieder an sich. Jedoch stellte sich der Mann ein zweites Mal vor den Polizeiwagen. Die Streife nahm ihn nun mit zur Dienststelle. Dort beruhigte der 46-Jährige sich und wurde deshalb entlassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Nötigung.