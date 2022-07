Störung am Stuttgarter Bahnhof bis Sonntag - auch Verbindung nach Mannheim betroffen

Stuttgart. Bahnreisende bekommen die Störung rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof infolge einer defekten Oberleitung auch am Sonntag zu spüren. Die Reparatur ziehe sich hin, teilte die Bahn am Samstagabend mit. Einem Sprecher zufolge sind inzwischen 4 der 16 oberirdischen Gleise wieder befahrbar, so dass der Fern- und Regionalverkehr langsam wieder aufgenommen werde.

Ein ICE fährt auf der Schnellfahrstrecke Stuttgart-Mannheim über die Enztalbrücke.

Betroffen sind nach Angaben auf der Konzern-Homepage unter anderem die ICE-Verbindungen von München über Stuttgart und Mannheim nach Köln und Hamburg beziehungsweise nach Frankfurt/Main und Berlin. Unterirdisch im Hauptbahnhof fahren die S-Bahnen der Linien 1 bis 3, über die Fahrgäste zum Beispiel nach Esslingen pendeln können, um dort in die Züge des Regional- und Fernverkehrs umzusteigen.

Reisende sollen sich über www.bahn.de/reiseauskunft, im DB Navigator oder bei telefonisch unter der Rufnummer +49 30 2970 informieren.