Sportwagen kracht auf A67 in Leitplanke - zwei Personen eingeklemmt und schwer verletzt

Lorsch. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A67 zwischen Lorsch und dem Dreieck Viernheim sind zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei Südhessen kam gegen 18.45 Uhr ein Sportwagen ins Schleudern und prallte zunächst in die eine Leitplanke, danach schleuderte der Wagen in die andere Leitplanke und wurde darunter eingeklemmt.

Die ebenfalls eingeklemmten Insassen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, der ebenfalls schwer verletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Richtungsfahrbahn nach Mannheim war für etwa 60 Minuten vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis circa 22 Uhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 100.000 Euro.