Sperrung der A61 zwischen Hockenheim und Speyer aufgehoben

Es war eine Hängepartie am Montag mit immer wieder verschobenen Ansagen des Zeitplans. Am Ende herrschte erst gegen 19.15 Uhr am Montagabend wieder frei Fahrt auf auf einer Fahrspur der A 61 in Richtung Norden, nachdem der Termin der Freigabe zwei Mal für jeweils den Nachmittag angekündigt worden war. Grund für die Sperrung waren die Reparaturarbeiten wegen der Folgen eines Unfalls, der am

...