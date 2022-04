Bereits vier Rehe sind in Ramberg (Landkreis Südliche Weinstraße) in den letzten sechs Wochen gerissen worden. Wie die zuständige Polizeiwache in Annweiler am Mittwoch mitteilte, sei der letzte Kadaver am Mittwoch gefunden worden. Ob es sich immer um den gleichen Hund handle, sei nicht sicher – es sei aber gelungen, ein Bild von dem mutmaßlichen tierischen Täter zu machen.

Gerade jetzt,

...