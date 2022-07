Richtiger Transport von Vierbeinern im Auto

Des Menschen bester Freund, der Hund, muss bei der Autofahrt anständig gesichert werden. Dies gilt sowohl dem Schutz des Tieres als auch dem der menschlichen Insassen. Im SsangYong Rexton, der ein maximales Ladevolumen von bis zu 1.977 Liter besitzt, lassen sich sogar größere Vierbeiner sicher transportieren, was auch längere Fahrten in den Urlaub problemlos ermöglicht.



Wie wichtig eine gute Sicherung des Hundes an Bord ist, verdeutlichen die folgenden Zahlen: Schon bei einem Aufprall im Stadtverkehr mit 50 km/h verdreißigfacht sich das Gewicht des Tieres und entwickelt eine gefährliche Durchschlagskraft. Eine Sicherung ist deshalb nicht nur geboten, sondern gesetzlich vorgeschrieben.



Eine geeignete Variante sind Transportboxen, die es in verschiedenen Größen gibt. Während kleinere Boxen alternativ auf der Rückbank des Fahrzeugs untergebracht und festgeschnallt werden können, sind größere am besten im Kofferraum aufgehoben. Hier haben dann auch große Hunde wie beispielsweise ausgewachsene Berner Sennenhunde bequem Platz. Weiterer Vorteil einer mobilen Lösung: Häufig kennen die Hunde die Boxen bereits aus dem eigenen Zuhause und bleiben dadurch bei der Fahrt gelassener.



Im Zubehör- und Fachhandel gibt es außerdem weitere praktische Ausrüstung - darunter beispielsweise auch Laderampen, die Hunden den Zugang zu höher gebauten Crossover-SUV wie dem SsangYong Rexton erleichtern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1