Schlägerei in Germersheim löst Menschenauflauf mit 100 Schaulustigen aus

Germersheim. Eine Schlägerei in Germersheim hat in der heutigen Nacht viele Schaulustige angelockt. Wie die Polizei mitteilte, wurden vor Ort tatsächlich etwa 100 Personen auf der Straße festgestellt, allerdings ereignete sich die Schlägerei lediglich zwischen fünf Personen in bzw. vor einem Café in der Lilienthalstraße. Die restlichen Personen waren Schaulustige. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es gegen 23 Uhr bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen und einem 52-jährigen Mann in einem Café in der Lilienstraße kam, bei welcher der 52-Jährige dem 35-Jährigen einen Kopfstoß verpasste.

Der 52-jährige Beschuldigte musste daraufhin das Café verlassen. Gegen 00:30 Uhr kehrte der Beschuldigte mit seinem Sohn zurück und schlug mit einem 1 Meter langen Bohrer auf die Einrichtung des Cafés ein und verletzte hiermit zudem den 35-jährigen Geschädigten und zwei weitere Personen. Die drei Geschädigten wurden hierdurch nur leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im einstelligen Euro-Bereich. Gegen den 52-Jährigen und seinen Sohn wurden Strafverfahren eingeleitet.

