Schlägerei vor einem Restaurant in Speyer

Speyer. Zwei Gruppen sind vor einem Restaurant in Speyer in der Nacht auf Freitag in eine Schlägerei geraten. Wie die Polizei berichtet, wurden zuvor ein 54-jähriger und seine Begleiter durch den Restaurantbesitzer wegen einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau aufgefordert, die Lokalität, wo eine After-Work-Party stattfand, zu verlassen.

Zwischen diesen Männern und einer weiteren gegnerischen Partei entwickelte sich vor dem Restaurant erst eine heftige verbale Auseinandersetzung, die letztlich in einer Schlägerei ausartete. Dabei wurde die Gruppe um den 54-jährigen zu Boden geschlagen und getreten.

Die Schläger zogen sich schließlich in das Gebäude zurück, welches von innen verschlossen wurde. Ein 32-Jähriger, der von der Schlägerei geschädigt wurde, bewarf die Eingangstür des Lokals mit einem Barhocker und mit Absperrpfosten. Dann schlug er mit dem Absperrpfosten auf die Windschutzscheibe eines geparkten hochwertigen Fahrzeugs ein, wobei auch ein weiterer PKW beschädigt wurde.

Die Polizeikräfte versuchten ihn zu beruhigen, mussten ihn aber letztlich fixieren, wohingegen er Widerstand leistete. Der 32-jährige trug eine Platzwunde am Kopf von der Schlägerei davon. Schlimmer traf es den 54-jährigen. Ihm wurde laut Polizei ein größeres Büschel Haare mitsamt Kopfhaut ausgerissen.