Prozessbeginn um Toten in Haßlocher Schrebergarten

Vor dem Frankenthaler Landgericht hat am Freitag die juristische Aufarbeitung eines Falls begonnen, der bislang viele Fragen offenlässt. Ende April wurde die Leiche eines 62-jährigen Mannes in dessen Schrebergarten in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) gefunden. Schnittwunden überzogen seinen Körper. Schon im Frühjahr gaben Ermittler bekannt, dass der Mann innerlich verblutet sei. Nun hat die

...