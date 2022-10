Toter in Haßlocher Kleingartenkolonie: Prozess vor dem Landgericht hat begonnen

Frankenthal. Das Frankenthaler Landgericht hat am Freitag das Verfahren gegen einen 43-Jährigen wegen Totschlags eröffnet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Ende April diesen Jahres einen 62-jährigen Mann auf seinem Grundstück in einer Kleingartenkolonie im pfälzischen Haßloch mit Stichen so schwer verletzt zu haben, dass der 62-Jährige innerlich verblutete und starb.

Der Angeklagte hat die Vorwürfe laut Gericht bislang abgestritten, im Laufe des Verfahrens werde er sich nicht zur Tat äußern, erklärte seine Verteidigerin Gabriele Haas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1