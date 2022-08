Pkw-Brand auf A 5 bei Hirschberg

Hirschberg. Die A5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und Hirschberg ist am Dienstagabend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt gewesen, weil dort ist ein Pkw in Fahrtrichtung Heidelberg in Brand geraten ist. Wie die Polizei mitteilt, wurde der brennende Wagen gegen 20.55 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Ausfahrt Heddesheim gemeldet. Die Fahrzeuginsassen konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Aufgrund der Baustelle hatten die Einsatzkräfte Probleme die Einsatzstelle zu erreichen, da die Autofahrer schwer eine Rettungsgasse bilden konnten, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Gegefahrbahn wurde ebenfalls gesperrt, damit auch nachrückende Kräfte über sie anrücken konnten. Auch die Feuerwehr Ladenburg war alarmiert. Das Feuer hatte sich beim Eintreffen der Einsatzfahrzeuge bereits auf einen Randstreifen ausbegreitet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Felder konnte verhindert werden. Während der Löscharbeiten war die Autobahn in beide Richtungen fast eine Stunde voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Als Brandursache geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt aus.