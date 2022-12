Betrunkener 65-jähriger Autofahrer erfasst beinahe Fußgänger in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße. Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend beinahe einen Fußgänger in Neustadt überfahren. Er konnte noch rechtzeitig zur Seite springen und sich vor einem Zusammenstoß retten, berichtet die Polizei. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte den in Schlangenlinien fahrenden Renault bereits gegen 19.35 Uhr in der Stiftsstraße gemeldet und ihn bis zu seiner Wohnadresse verfolgt. Dort konnten die Beamten den 65-jährigen Fahrer feststellen. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests von 1,91 Promille erklärte seine auffällige Fahrweise. Zur vorläufigen Entzieheung stellten sie seinen Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel sicher. Der 65-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1