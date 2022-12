Autobahnpolizei stoppt Falschfahrer auf der A6 bei Mannheim-Sandhofen

Mannheim. Ein Falschfahrer ist in der Nacht auf Freitag auf der A6 zwischen dem Viernheimer Kreuz und dem Anschluss Mannheim-Sandhofen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, war die Ursache für sein Verhalten eine eingerichtete Vollsperrung in Richtung Saarbrücken an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen. Der 52-jährige Autofahrer fuhr gegen 23.45 Uhr auf der Rheinstrecke in Richtung Viernheimer Dreieck nach Angaben der Polizei zwölf Kilometer. Die Autobahnpolizei stoppte den Falschfahrer am Viernheimer Kreuz. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden.

Bei der Kontrolle bemerkte die Polizei, dass der Fahrer betrunken war. Die Polizeikräfte nahmen den 52-jährigen Autofahrer zur Dienststelle nach Darmstadt mit. Ihm wurde dort Blut entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Zeugen werden geben, sich bei der Autobahnpolizei Südhessen unter der Rufnummer 06151 87 560 zu melden.