„Giftspinne erobert Deutschland“ - so zumindest stellte es die „Bild“-Zeitung dar, als sie 2008 über eine neue Art berichtete, die sich im Rhein-Neckar-Raum nun offenbar immer öfter heimisch fühlt. Beleg dafür sind zunehmende Beobachtungen in der Rheinebene. So staunte etwa Karl Erhard Schuhmacher aus Heiligenstein, einem Speyerer Nachbarort, nicht schlecht, als er Anfang März in seinem

...