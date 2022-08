Nachlöscharbeiten rund ums Hambacher Schloss

Die dicke Rauchsäule über der „Wiege der Demokratie“ war weithin in der Region zu sehen. Nur der massive Einsatz von rund 200 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Neustadt und den benachbarten Landkreises Bad Dürkheim, Südlichen Weinstraße und dem Rhein-Pfalz-Kreis hat verhindert, dass die Flammen des großen Waldbrandes am Mittwoch auf das Hambacher Schloss übergegriffen haben. Auch am Tag

